Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00

Лазерный дальномер Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
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Bosch glm 500 купить можно для эксплуатации во время строительства зданий, возведения конструкций, монтажа и отделки помещений. Этот прибор используется для измерительных работ, и незаменим, ввиду своей многофункциональности. Он способен определять расстояние от одного объекта до другого, измерять длину, ширину или высоту, устанавливать величину уклона относительно поверхности, а также производить несложные вычисления, например объема предмета или площади комнаты. Прибор имеет удобный дисплей с яркой подсветкой, что позволит увидеть показания даже при плохом освещении. Благодаря небольшому размеру и оснащению защитой от ударов, влаги и пыли, лазерный дальномер Bosch GLM 500 50 м можно всегда носить с собой, и использовать в любых условиях. Если установить его на штатив, можно снизить погрешность ручного измерения. Работает дальномер от обычных мизинчиковых батареек, и при снижении заряда до критической отметки, предупреждает пользователя об этом мерцанием индикатора. При бездействии дольше пяти минут, прибор самостоятельно отключается для экономии заряда.
Преимущества лазерной рулетки Bosch GLM 500:
- Работает от батареек типа ААА;
- Быстро измеряет;
- Обладает несколькими режимами работы;
- Имеет яркий дисплей;
- Индикация низкого заряда батареи;
- Защита от пыли и воды;
- Возможность установки на штатив;
- Автоматическое отключение.
Комплектация:
- Лазерный дальномер;
- Упаковка.