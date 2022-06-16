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Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
    Арт. О00000004846
    5.0
    2
    Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
    Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
      Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
      Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00

      Лазерный дальномер Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004846
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Bosch glm 500 купить можно для эксплуатации во время строительства зданий, возведения конструкций, монтажа и отделки помещений. Этот прибор используется для измерительных работ, и незаменим, ввиду своей многофункциональности. Он способен определять расстояние от одного объекта до другого, измерять длину, ширину или высоту, устанавливать величину уклона относительно поверхности, а также производить несложные вычисления, например объема предмета или площади комнаты. Прибор имеет удобный дисплей с яркой подсветкой, что позволит увидеть показания даже при плохом освещении. Благодаря небольшому размеру и оснащению защитой от ударов, влаги и пыли, лазерный дальномер Bosch GLM 500 50 м можно всегда носить с собой, и использовать в любых условиях. Если установить его на штатив, можно снизить погрешность ручного измерения. Работает дальномер от обычных мизинчиковых батареек, и при снижении заряда до критической отметки, предупреждает пользователя об этом мерцанием индикатора. При бездействии дольше пяти минут, прибор самостоятельно отключается для экономии заряда.

        Преимущества лазерной рулетки Bosch GLM 500:

        • Работает от батареек типа ААА;
        • Быстро измеряет;
        • Обладает несколькими режимами работы;
        • Имеет яркий дисплей;
        • Индикация низкого заряда батареи;
        • Защита от пыли и воды;
        • Возможность установки на штатив;
        • Автоматическое отключение.

        Комплектация:

        • Лазерный дальномер;
        • Упаковка.