Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00

Bosch glm 500 купить можно для эксплуатации во время строительства зданий, возведения конструкций, монтажа и отделки помещений. Этот прибор используется для измерительных работ, и незаменим, ввиду своей многофункциональности. Он способен определять расстояние от одного объекта до другого, измерять длину, ширину или высоту, устанавливать величину уклона относительно поверхности, а также производить несложные вычисления, например объема предмета или площади комнаты. Прибор имеет удобный дисплей с яркой подсветкой, что позволит увидеть показания даже при плохом освещении. Благодаря небольшому размеру и оснащению защитой от ударов, влаги и пыли, лазерный дальномер Bosch GLM 500 50 м можно всегда носить с собой, и использовать в любых условиях. Если установить его на штатив, можно снизить погрешность ручного измерения. Работает дальномер от обычных мизинчиковых батареек, и при снижении заряда до критической отметки, предупреждает пользователя об этом мерцанием индикатора. При бездействии дольше пяти минут, прибор самостоятельно отключается для экономии заряда.

Преимущества лазерной рулетки Bosch GLM 500:

Работает от батареек типа ААА;

Быстро измеряет;

Обладает несколькими режимами работы;

Имеет яркий дисплей;

Индикация низкого заряда батареи;

Защита от пыли и воды;

Возможность установки на штатив;

Автоматическое отключение.

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