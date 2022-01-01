Угольники - инструменты из алюминия, нержавеющей стали или пластика, которые помогают производить монтажные, отделочные, столярные и слесарные работы. Используются при стяжке пола, резке и укладке плитки, заготовке бруса, изготовлении профиля. В наличии приспособления разной формы и размеров.

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