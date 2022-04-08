Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
Арт. X1019601
Характеристики
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Производитель
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|300
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Двусторонняя шкала
|Нет
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Материал
|сталь
- Комбинированный угольник 300 мм ЗУБР МАСТЕР 3436_z01 - многофункциональный инструмент, применяемый для проверки горизонтальности каких-либо конструкций, для выполнения разметки и замеров при столярных и плотницких работах. Полотно изготовлено из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы инструмента, имеет широкое основание и травленую, легко читаемую шкалу. Линейка сделана в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75.
Преимущества
- Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75
- Длина 300 мм
- Выполняет различные функции: проверка горизонтальности по уровню, замеры и разметка по стальной линейке
- Профессиональное использование
- Относится к классу точности 2
- 1 Капсула уровня
- Хорошо читаемая шкала
- Полезный инструмент в мастерской
- Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах