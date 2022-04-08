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Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
5.0
2
1 280 ₽
Угольники
  • Персональная скидка
Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
Арт. X1019601
5.0
2
Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм

Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм

1 280 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
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-128 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1019601
5.0
2

Характеристики

Производитель
Зубр
Тип
угольник измерительный
Длина большей стороны, мм
300
Двусторонняя шкала
Нет
Материал
сталь
Все характеристики
  • Персональная скидка
1 280 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-128 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Комбинированный угольник 300 мм ЗУБР МАСТЕР 3436_z01 - многофункциональный инструмент, применяемый для проверки горизонтальности каких-либо конструкций, для выполнения разметки и замеров при столярных и плотницких работах. Полотно изготовлено из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы инструмента, имеет широкое основание и травленую, легко читаемую шкалу. Линейка сделана в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75.

    Преимущества

    • Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75
    • Длина 300 мм
    • Выполняет различные функции: проверка горизонтальности по уровню, замеры и разметка по стальной линейке
    • Профессиональное использование
    • Относится к классу точности 2
    • 1 Капсула уровня
    • Хорошо читаемая шкала
    • Полезный инструмент в мастерской
    • Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах