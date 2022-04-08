Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм

Преимущества

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75

Длина 300 мм

Выполняет различные функции: проверка горизонтальности по уровню, замеры и разметка по стальной линейке

Профессиональное использование

Относится к классу точности 2

1 Капсула уровня

Хорошо читаемая шкала

Полезный инструмент в мастерской

Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах

Комбинированный угольник 300 мм ЗУБР МАСТЕР 3436_z01 - многофункциональный инструмент, применяемый для проверки горизонтальности каких-либо конструкций, для выполнения разметки и замеров при столярных и плотницких работах. Полотно изготовлено из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы инструмента, имеет широкое основание и травленую, легко читаемую шкалу. Линейка сделана в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75.