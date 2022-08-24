Угольник Matrix 32471 алюминиевый, литой, 250 мм
Арт. О00000033728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|250
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- Угольник Matrix 32471 - предназначен для разметки и проверки прямых углов при обработке и сборке изделий.
Преимущества
- Имеет анодированную поверхность
- Алюминиевый измерительный профиль имеет желоб, который придает особую прочность конструкции
- Двухсторонняя разметка с обеих сторон профиля
- Информативные пиктограммы
- Отверстие для подвеса