Угольник столярный РемоКолор 15-3-300 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 300 мм

Преимущества

Угольник имеет современный внешний вид

Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°

Двухсторонняя разметка в см

Угольник столярный РемоКолор 15-3-300 - существенно облегчит процесс проверки и разметки прямых углов при сборке конструкций и обработке деталей. Применяется для контроля конструкций и поверхностей на соответствие углу 90 градусов, проведения измерительно-разметочных работ в строительном деле.