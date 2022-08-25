Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
Арт. О00000033656
Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
Арт. О00000033656
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|500
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Двусторонняя шкала
|Да
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- Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 - существенно облегчит процесс проверки и разметки прямых углов при сборке конструкций и обработке деталей. Применяется для контроля конструкций и поверхностей на соответствие углу 90 градусов, проведения измерительно-разметочных работ в строительном деле.
Преимущества
- Угольник имеет современный внешний вид
- Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°
- Двухсторонняя разметка в см