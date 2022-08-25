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Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
5.0
1
350 ₽
Угольники
    Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
    Арт. О00000033656
    5.0
    1
    Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
    Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
    Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
      Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
      Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм
      Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм

      Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 500 мм

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033656
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		угольник измерительный
      Длина большей стороны, мм
      		500
      Двусторонняя шкала
      		Да
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник столярный РемоКолор 15-3-500 - существенно облегчит процесс проверки и разметки прямых углов при сборке конструкций и обработке деталей. Применяется для контроля конструкций и поверхностей на соответствие углу 90 градусов, проведения измерительно-разметочных работ в строительном деле.

        Преимущества

        • Угольник имеет современный внешний вид
        • Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°
        • Двухсторонняя разметка в см