Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
Арт. Ю00000014467
Характеристики
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Производитель
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|300
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Двусторонняя шкала
|Нет
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Материал
|алюминий
- Столярный угольник 300 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34394-30 - инструмент, применяемый для измерения размеров деталей, для проведения разметочных работ. Также им можно выполнять проверку перпендикулярности каких-либо конструкций. Имеет усиленную рукоятку из алюминия, что увеличивает прочность и срок службы инструмента. На нержавеющее полотно методом травления нанесена метрическая шкала. Угольник удобен и прост в обращении.
Преимущества
- Длина 300 мм
- Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах
- Профессиональное использование
- Двухсторонняя разметка
- Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75
- Метрическая шкала выполнена методом травления