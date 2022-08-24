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Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
4.0
1
Найти аналог
Угольники
    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
    Арт. Ю00000014467
    4.0
    1
    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм
    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм

    Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. Ю00000014467
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Зубр
    Тип
    		угольник измерительный
    Длина большей стороны, мм
    		300
    Двусторонняя шкала
    		Нет
    Материал
    		алюминий
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Столярный угольник 300 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34394-30 - инструмент, применяемый для измерения размеров деталей, для проведения разметочных работ. Также им можно выполнять проверку перпендикулярности каких-либо конструкций. Имеет усиленную рукоятку из алюминия, что увеличивает прочность и срок службы инструмента. На нержавеющее полотно методом травления нанесена метрическая шкала. Угольник удобен и прост в обращении.

      Преимущества

      • Длина 300 мм
      • Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах
      • Профессиональное использование
      • Двухсторонняя разметка
      • Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75
      • Метрическая шкала выполнена методом травления