Угольник Зубр "ЭКСПЕРТ" 34394-30, 300 мм

Преимущества

Длина 300 мм

Широкое основание облегчает процесс разметки при столярных работах

Профессиональное использование

Двухсторонняя разметка

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 427-75

Метрическая шкала выполнена методом травления

Столярный угольник 300 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 34394-30 - инструмент, применяемый для измерения размеров деталей, для проведения разметочных работ. Также им можно выполнять проверку перпендикулярности каких-либо конструкций. Имеет усиленную рукоятку из алюминия, что увеличивает прочность и срок службы инструмента. На нержавеющее полотно методом травления нанесена метрическая шкала. Угольник удобен и прост в обращении.