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Автотовары

Домкраты

158 товаров
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Домкрат предназначен для подъема тяжелой техники, используется как в широкой промышленности, так и на малых предприятиях. Все изделия различны по параметру грузоподъемности и высоте, на которой осуществляется подхват и подъем, по особенностям рабочего хода и собственного веса. Различают гидравлические, реечные, пневматические, винтовые.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить домкраты в городе Ярославль по цене от 1 до 102179 рублей. В наличии более 158 наименований. Домкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Домкрат MATRIX 51035 3 т
13 450 ₽
Домкрат MATRIX 51035 3 т
Домкрат MATRIX 50721 5 т
1 679 ₽
Домкрат MATRIX 50721 5 т
Домкрат MATRIX 50723 8 т
2 590 ₽
Домкрат MATRIX 50723 8 т
Домкрат MATRIX 50727 12 т
3 279 ₽
Домкрат MATRIX 50727 12 т
Домкрат MATRIX 50733 25 т
6 787 ₽
Домкрат MATRIX 50733 25 т
Домкрат механический Magnus-Profi JR-10000, грузоподъёмность 10 т, высота подъема 400 мм, высота подхвата 80 мм
37 500 ₽
Домкрат механический Magnus-Profi JR-10000, грузоподъёмность 10 т, высота подъема 400 мм, высота подхвата 80 мм
Домкрат ромбический ручной SPARTA 50383 (грузоподъемность 1,5 тонны, высота подхвата 105 мм) для легковых автомобилей
1 540 ₽
Домкрат ромбический ручной SPARTA 50383 (грузоподъемность 1,5 тонны, высота подхвата 105 мм) для легковых автомобилей
Подставка AE&T T51103 3 т пара
2 681 ₽
Подставка AE&T T51103 3 т пара
Автомобильный домкрат AE&T двухнасосный низкий T31703, максимальная грузоподъёмность 3 т, высота подъема 510 мм, высота подхвата 75 мм
14 620 ₽
Автомобильный домкрат AE&T двухнасосный низкий T31703, максимальная грузоподъёмность 3 т, высота подъема 510 мм, высота подхвата 75 мм
Подставка AE&T T51106 6 т пара
4 498 ₽
Подставка AE&T T51106 6 т пара
Домкрат MATRIX High Jack 505175 3 т
5 819 ₽
Домкрат MATRIX High Jack 505175 3 т
Механический домкрат MATRIX High Jack 505195 (грузоподъемность 3 тонны, высота подхвата 155 мм)
8 310 ₽
Механический домкрат MATRIX High Jack 505195 (грузоподъемность 3 тонны, высота подхвата 155 мм)
Домкрат Матрикс 50715 (грузоподъемность 2т, габариты 310x225x200 мм)
1 550 ₽
Домкрат Матрикс 50715 (грузоподъемность 2т, габариты 310x225x200 мм)
Домкрат MATRIX 50725 10 т
2 703 ₽
Домкрат MATRIX 50725 10 т
Домкрат MATRIX 50729 15 т
4 030 ₽
Домкрат MATRIX 50729 15 т
Домкрат автомобильный ручной Матрикс 51040 (грузоподъемность 3 тонны, высота подхвата 150 мм)
8 115 ₽
Домкрат автомобильный ручной Матрикс 51040 (грузоподъемность 3 тонны, высота подхвата 150 мм)
Домкрат MATRIX 51045 3,5 т
14 190 ₽
Домкрат MATRIX 51045 3,5 т
Домкрат на колесах SPARTA 510085 в кейсе (грузоподъемность 2т, высота подхвата 135 мм)
3 100 ₽
Домкрат на колесах SPARTA 510085 в кейсе (грузоподъемность 2т, высота подхвата 135 мм)
Домкрат SPARTA 510084 2т гидравлический подкатный 140-295мм компакт (кейс)
1 369 ₽
Домкрат SPARTA 510084 2т гидравлический подкатный 140-295мм компакт (кейс)
Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т
36 172 ₽
Домкрат бутылочный Т202100 AE&T 100т
Домкрат гидравлический T20204 AE&T 4т
1 366 ₽
Домкрат гидравлический T20204 AE&T 4т
Домкрат гидравлический бутылочный T20220 AE&T 20т
3 590 ₽
Домкрат гидравлический бутылочный T20220 AE&T 20т
Домкрат T20202 AE&T 2т
1 068 ₽
Домкрат T20202 AE&T 2т
Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т
7 659 ₽
Домкрат бутылочный двухштоковый AE&T T02020 20т
Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
19 322 ₽
Домкрат зацепной T20206A AE&T 5т
Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
25 981 ₽
Домкрат пневмогидравлический T21050 AE&T 50т
Домкрат Т32010 AE&T 10т
70 338 ₽
Домкрат Т32010 AE&T 10т
Домкрат T31202 AE&T 2,5
10 856 ₽
Домкрат T31202 AE&T 2,5
Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
102 180 ₽
Домкрат подкатной Т32020 AE&T 20т
Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
14 788 ₽
Домкрат подкатной T31203 AE&T 3,5т
Домкрат гидравлический подкатной T32005 AE&T 5т
44 551 ₽
Домкрат гидравлический подкатной T32005 AE&T 5т
Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
18 562 ₽
Домкрат подкатной T31533 AE&T 3,5т
Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
27 166 ₽
Домкрат подкатной T32002 AE&T 2т длинный
Домкрат гидравлический подкатной T32003 AE&T 3т длинный
28 471 ₽
Домкрат гидравлический подкатной T32003 AE&T 3т длинный
Домкрат механический реечный Т41004 AE&T 60"
7 039 ₽
Домкрат механический реечный Т41004 AE&T 60"
Домкрат механический реечный Т41003 AE&T 48"
6 544 ₽
Домкрат механический реечный Т41003 AE&T 48"
Домкрат механический реечный Т41001 AE&T 20"
5 594 ₽
Домкрат механический реечный Т41001 AE&T 20"
Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"
6 212 ₽
Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"
Подставка AE&T T51112 12т пара
11 571 ₽
Подставка AE&T T51112 12т пара
Подставка AE&T T51103A 2т пара
1 472 ₽
Подставка AE&T T51103A 2т пара
Домкрат трансмиссионный Т60301 AE&T 0,5т
23 661 ₽
Домкрат трансмиссионный Т60301 AE&T 0,5т
Домкрат AE&T T20212 (12 т)
1 630 ₽
Домкрат AE&T T20212 (12 т)
Домкрат гидравлический Stels SUV 51134 , высокий подъем, 3т, 190-535 мм
7 750 ₽
Домкрат гидравлический Stels SUV 51134 , высокий подъем, 3т, 190-535 мм
Домкрат MATRIX 50737 50 т
10 339 ₽
Домкрат MATRIX 50737 50 т