Домкраты
158 товаров
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- 4 020 ₽4 840 ₽металл, 10 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 355Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -820 ₽
- Персональная скидка
- 2 703 ₽3 480 ₽металл, 7 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 10Кейс: НетС педалью: Нет
- -777 ₽
- Персональная скидка
- 3 969 ₽5 520 ₽металл, 13 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- 5 819 ₽8 190 ₽металл, 14 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 1070Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -2 371 ₽
- Персональная скидка
- 8 115 ₽11 120 ₽металл, 21 кгВысота подхвата, мм: 150Высота подъема, мм: 530Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -3 005 ₽
- Персональная скидка
- 4 970 ₽5 360 ₽металл, 11 кгВысота подхвата, мм: 242Высота подъема, мм: 452Грузоподъемность, т: 20Кейс: НетС педалью: Нет
- -390 ₽
- Персональная скидка
- 5 587 ₽7 530 ₽металл, 13 кгВысота подхвата, мм: 80Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -1 943 ₽
- Персональная скидка
- 8 310 ₽9 110 ₽металл, 17 кгВысота подхвата, мм: 155Высота подъема, мм: 1350Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -800 ₽
- Персональная скидка
- 1 320 ₽2 010 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- -690 ₽
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- 1 550 ₽1 800 ₽металл, 3 кгВысота подхвата, мм: 181Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -250 ₽
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- 2 430 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 194Высота подъема, мм: 372Грузоподъемность, т: 4Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 679 ₽2 460 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 216Высота подъема, мм: 413Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -781 ₽
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- 4 030 ₽4 480 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 460Грузоподъемность, т: 15Кейс: НетС педалью: Нет
- -450 ₽
- Персональная скидка
- 7 760 ₽металл, 14.5 кгВысота подхвата, мм: 140Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2.5Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 3 279 ₽4 250 ₽металл, 8 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 465Грузоподъемность, т: 12Кейс: НетС педалью: Нет
- -971 ₽
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- 2 590 ₽3 320 ₽металл, 6 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 457Грузоподъемность, т: 8Кейс: НетС педалью: Нет
- -730 ₽
- Персональная скидка
- 13 450 ₽металл, 36 кгВысота подхвата, мм: 130Высота подъема, мм: 490Грузоподъемность, т: 3Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 6 787 ₽9 110 ₽металл, 15 кгВысота подхвата, мм: 230Высота подъема, мм: 360Грузоподъемность, т: 25Кейс: НетС педалью: Нет
- -2 323 ₽
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Домкрат предназначен для подъема тяжелой техники, используется как в широкой промышленности, так и на малых предприятиях. Все изделия различны по параметру грузоподъемности и высоте, на которой осуществляется подхват и подъем, по особенностям рабочего хода и собственного веса. Различают гидравлические, реечные, пневматические, винтовые.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить домкраты в городе Ярославль по цене от 1 до 102179 рублей. В наличии более 158 наименований. Домкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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