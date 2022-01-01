Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
12 450 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
Арт. О00000035957
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т

Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000035957

Характеристики

Производитель
БелАК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
530х320
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат подкатной 3 тонны БелАК БАК.00533 представляет собой профессиональное оборудование для подъема автомобилей на станции технического обслуживания или для использования в собственном гараже. Главное отличие этой модели от аналогичных заключается в более тяжелом и прочном корпусе, а также подъемном механизме с увеличенным ходом штока. В комплекте прилагается рукоятка длиной 900 мм. Собственные размеры домкрата составляют 530х320 мм

    Преимущества

    • Длительный срок службы
    • Удобная конструкция
    • Простота применения
    • Высокое качество инструмента