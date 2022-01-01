- Персональная скидка
Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т
Арт. О00000035957
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|530х320
|
Материал корпуса
|металл
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Домкрат подкатной 3 тонны БелАК БАК.00533 представляет собой профессиональное оборудование для подъема автомобилей на станции технического обслуживания или для использования в собственном гараже. Главное отличие этой модели от аналогичных заключается в более тяжелом и прочном корпусе, а также подъемном механизме с увеличенным ходом штока. В комплекте прилагается рукоятка длиной 900 мм. Собственные размеры домкрата составляют 530х320 мм
Преимущества
- Длительный срок службы
- Удобная конструкция
- Простота применения
- Высокое качество инструмента