Домкрат гидравлический подкатной БелАК БАК.00533, 3т

Преимущества

Длительный срок службы

Удобная конструкция

Простота применения

Высокое качество инструмента

Домкрат подкатной 3 тонны БелАК БАК.00533 представляет собой профессиональное оборудование для подъема автомобилей на станции технического обслуживания или для использования в собственном гараже. Главное отличие этой модели от аналогичных заключается в более тяжелом и прочном корпусе, а также подъемном механизме с увеличенным ходом штока. В комплекте прилагается рукоятка длиной 900 мм. Собственные размеры домкрата составляют 530х320 мм