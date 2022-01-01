Зацепные домкраты
Найдено: 4 товара
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- Нет в наличииметалл, 22.5 кгВысота подхвата, мм: 293С педалью: НетМатериал корпуса: металлВес, кг: 22.5
- Нет в наличииметалл, 8.5 кгВысота подхвата, мм: 235С педалью: НетМатериал корпуса: металлВес, кг: 8.5
- Нет в наличииметалл, 37.5 кгВысота подхвата, мм: 327С педалью: НетМатериал корпуса: металлВес, кг: 37.5
- Нет в наличииметалл, 48.5 кгВысота подхвата, мм: 345С педалью: НетМатериал корпуса: металлВес, кг: 48.5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить зацепные домкраты в городе Ярославль по цене от 10904 до 42708 рублей. В наличии более 4 наименований. Зацепные домкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.