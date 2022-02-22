Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)

Преимущества

Съёмная ручка с надёжным фиксатором, который защищает прибор от поломок

Широкое основание, которое не входит в грунт при пиковых нагрузках

Компактные габариты и небольшой вес, что облегчает хранение домкрата

Оптимальные параметры рабочего хода и высоты подхвата (230 мм)





Бутылочный домкрат Matrix 50733 25Т используется на СТО и автомастерских для ремонта тяжёлых машин – общая грузоподъёмность модели составляет 25 тонн. Основание имеет форму прямоугольника, что исключает риски падения или переворота при пиковых нагрузках. Высота подъёма грузов – 36 см, что облегчает процесс замены колёс, полной разборки двигателя и других задач, связанных с подъёмом корпуса автомобиля. Домкрат гидравлический Matrix 50733 25Т облачен в металлический корпус, который не боится сколов, вмятин, падений и любых других повреждений. Высота подхвата модели – 230 мм. Лучший выбор для СТО и мастерских – гидравлический домкрат Matrix 50733 25Т, купить который можно в нашем интернет-магазине, товар в наличии! Выгода от покупки очевидна: цена Matrix 50733 (гидравлический, бутылочный) ниже, чем стоимость аналогов, а технические качества делают подъем грузов максимально простым и быстрым.