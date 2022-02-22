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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)
5.0
2
6 787 ₽
9 110 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)
Арт. Х1322181
5.0
2
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50733 (25 т., 230-360 мм)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 323 ₽
6 787 ₽
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х1322181
5.0
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
210x200x280
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 323 ₽
6 787 ₽
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бутылочный домкрат Matrix 50733 25Т используется на СТО и автомастерских для ремонта тяжёлых машин – общая грузоподъёмность модели составляет 25 тонн. Основание имеет форму прямоугольника, что исключает риски падения или переворота при пиковых нагрузках. Высота подъёма грузов – 36 см, что облегчает процесс замены колёс, полной разборки двигателя и других задач, связанных с подъёмом корпуса автомобиля. Домкрат гидравлический Matrix 50733 25Т облачен в металлический корпус, который не боится сколов, вмятин, падений и любых других повреждений. Высота подхвата модели – 230 мм.  Лучший выбор для СТО и мастерских – гидравлический домкрат Matrix 50733 25Т, купить который можно в нашем интернет-магазине, товар в наличии! Выгода от покупки очевидна: цена Matrix 50733 (гидравлический, бутылочный) ниже, чем стоимость аналогов, а технические качества делают подъем грузов максимально простым и быстрым.

    Преимущества

    • Съёмная ручка с надёжным фиксатором, который защищает прибор от поломок
    • Широкое основание, которое не входит в грунт при пиковых нагрузках
    • Компактные габариты и небольшой вес, что облегчает хранение домкрата
    • Оптимальные параметры рабочего хода и высоты подхвата (230 мм)