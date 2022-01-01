Домкраты от 2 тонн
Найдено: 23 товара
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- 4 020 ₽4 840 ₽металл, 10 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 355Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -820 ₽
- Персональная скидка
- 3 969 ₽5 520 ₽металл, 13 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- 5 587 ₽7 530 ₽металл, 13 кгВысота подхвата, мм: 80Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -1 943 ₽
- Персональная скидка
- 1 550 ₽1 800 ₽металл, 3 кгВысота подхвата, мм: 181Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -250 ₽
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- 5 350 ₽металл, 8.6 кгВысота подхвата, мм: 145Высота подъема, мм: 400Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- 3 290 ₽металл, 5.5 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 320Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- 3 990 ₽сталь, 6.5 кгВысота подхвата, мм: 145Высота подъема, мм: 300Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- 1 505 ₽1 570 ₽металл, 2.2 кгВысота подхвата, мм: 100Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- -65 ₽
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- Нет в наличииметалл, 8.25 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 330Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 8 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 300Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 12 кгВысота подхвата, мм: 100Высота подъема, мм: 350Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 53.8 кгВысота подхвата, мм: 140Высота подъема, мм: 800Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Да
- Нет в наличииметалл, 6.44 кгВысота подхвата, мм: 140Высота подъема, мм: 295Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 2.2 кгВысота подхвата, мм: 148Высота подъема, мм: 278Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 11.7 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 9 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 355Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 9.55 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 355Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 11.7 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 2.8 кгВысота подхвата, мм: 180Высота подъема, мм: 400Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 7 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 330Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Да
- Нет в наличииметалл, 7 кгВысота подхвата, мм: 135Высота подъема, мм: 330Грузоподъемность, т: 2Кейс: ДаС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 8.5 кгВысота подхвата, мм: 235Высота подъема, мм: 350Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 2.2 кгВысота подъема, мм: 278Грузоподъемность, т: 2Кейс: НетС педалью: НетМатериал корпуса: металл
Домкраты от 2 тонн в интернет-магазине «Бигам» по цене от 875 рублей до 3576 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить домкраты от 2т для автомобилей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.