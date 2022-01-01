Баллонные ключи применяют при монтажных работах и ремонте автомобиля. Материалом для изготовления служит сталь или другие металлы. Ключи бывают складными (телескопическими), крестообразными, прямыми или изогнутыми. Можно выбрать инструмент российских и зарубежных производителей.

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