Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)

Изделие представляет собой набор, включающий в себя вороток с присоединительным квадратом 1/2"DR для передачи свободного вращения резьбовой детали, удлинитель с рукояткой, используемый при срыве и затяжке соединения. Свободное вращение рукоятки удлинителя в сочетании с воротком, зафиксированным посередине, позволяет использовать инструмент для скоростного обслуживания соединения за счет инерционного момента, две торцевые двусторонние головки с наиболее распространенными рабочими размерами крепежных деталей колес легковых автомобилей 17/19 и 21/22 мм.