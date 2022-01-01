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Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)
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Баллонные ключи
    Ключ-крест баллонный OMBRA A90043
    Арт. ombratools_6351
    Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)
    Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)
      Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)
      Ключ-крест баллонный OMBRA A90043 (складной, инерционный, размер головок 17/22 мм, материал сталь)

      Ключ-крест баллонный OMBRA A90043

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_6351

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Размер ключа, мм
      		17, 22
      Материал
      		сталь
      Форма
      		угловая
      Складной
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Изделие представляет собой набор, включающий в себя вороток с присоединительным квадратом 1/2"DR для передачи свободного вращения резьбовой детали, удлинитель с рукояткой, используемый при срыве и затяжке соединения. Свободное вращение рукоятки удлинителя в сочетании с воротком, зафиксированным посередине, позволяет использовать инструмент для скоростного обслуживания соединения за счет инерционного момента, две торцевые двусторонние головки с наиболее распространенными рабочими размерами крепежных деталей колес легковых автомобилей 17/19 и 21/22 мм.