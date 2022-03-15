Баллонный ключ для автомобиля Stels 14225 (г-образный тип, размер головки 21 мм, материал углеродистая сталь)

Баллонный ключ Stels 14225 (21 мм)
Арт. Х13025152
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Размер ключа, мм
|21
|
Материал
|углеродистая сталь
С этим товаром смотрят
- Баллонный ключ, 21 мм STEL 14225 применяется для шиномонтажа автомобильных колес. С одной стороны инструмент оснащен демонтажной лопаткой, а с другой — несъемной торцевой головкой с 6-гранным профилем диаметром 21 мм. Ключ выполнен из углеродистой стали, имеет повышенную прочность, устойчивость к износу и выдерживает интенсивные нагрузки.