Баллонный ключ для автомобиля Stels 14225 (г-образный тип, размер головки 21 мм, материал углеродистая сталь)

Баллонный ключ, 21 мм STEL 14225 применяется для шиномонтажа автомобильных колес. С одной стороны инструмент оснащен демонтажной лопаткой, а с другой — несъемной торцевой головкой с 6-гранным профилем диаметром 21 мм. Ключ выполнен из углеродистой стали, имеет повышенную прочность, устойчивость к износу и выдерживает интенсивные нагрузки.

