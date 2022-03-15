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Баллонный ключ для автомобиля Stels 14225 (г-образный тип, размер головки 21 мм, материал углеродистая сталь)
4.5
4
360 ₽
Баллонные ключи
    Баллонный ключ Stels 14225 (21 мм)
    Арт. Х13025152
    4.5
    4
    Баллонный ключ для автомобиля Stels 14225 (г-образный тип, размер головки 21 мм, материал углеродистая сталь)

      Баллонный ключ Stels 14225 (21 мм)

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025152
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		21
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллонный ключ, 21 мм STEL 14225 применяется для шиномонтажа автомобильных колес. С одной стороны инструмент оснащен демонтажной лопаткой, а с другой — несъемной торцевой головкой с 6-гранным профилем диаметром 21 мм. Ключ выполнен из углеродистой стали, имеет повышенную прочность, устойчивость к износу и выдерживает интенсивные нагрузки.