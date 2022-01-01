Рожково-накидной ключ – ручной инструмент для работы с гайками и другими метизами. Двухсторонняя конструкция упрощает труд, избавляет от необходимости держать под рукой сразу два инструмента.

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