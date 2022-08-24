Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
Арт. О00000034380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|11, 13
- Рожковый ключ 11х13мм Berger BG BG1089 - простой, удобный и очень долговечный в эксплуатации ручной инструмент для работы с шестигранным типом крепежа. Изделия имеют прочную конструкцию из качественной стали с добавлением хрома и ванадия, а также надежно защищены от ржавчины.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1089: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию