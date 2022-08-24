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Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
5.0
1
200 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
    Арт. О00000034380
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
    Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
    Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
      Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
      Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм
      Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм

      Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034380
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		11, 13
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 11х13мм Berger BG BG1089 - простой, удобный и очень долговечный в эксплуатации ручной инструмент для работы с шестигранным типом крепежа. Изделия имеют прочную конструкцию из качественной стали с добавлением хрома и ванадия, а также надежно защищены от ржавчины.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1089: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию