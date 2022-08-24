Рожковый ключ Berger BG1089, 11x13 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1089: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 11х13мм Berger BG BG1089 - простой, удобный и очень долговечный в эксплуатации ручной инструмент для работы с шестигранным типом крепежа. Изделия имеют прочную конструкцию из качественной стали с добавлением хрома и ванадия, а также надежно защищены от ржавчины.