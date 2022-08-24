Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм
Арт. О00000034385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|30, 32
- Рожковый ключ 30х32мм Berger BG BG1094 прекрасно подходит для профессионального использования в области ремонта, монтажа и разборки различных механизмов и конструкций. Изделие выполнено из прочной и качественной стали, имеет защитное покрытие против появления ржавчины. Каждый ключ отличается превосходной сопротивляемостью к износу и повышенным рабочим ресурсом.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1094: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию