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Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм
5.0
1
970 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм
    Арт. О00000034385
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм

      Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034385
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		30, 32
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 30х32мм Berger BG BG1094 прекрасно подходит для профессионального использования в области ремонта, монтажа и разборки различных механизмов и конструкций. Изделие выполнено из прочной и качественной стали, имеет защитное покрытие против появления ржавчины. Каждый ключ отличается превосходной сопротивляемостью к износу и повышенным рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1094: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию