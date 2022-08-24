Рожковый ключ Berger BG1094, 30x32 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1094: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 30х32мм Berger BG BG1094 прекрасно подходит для профессионального использования в области ремонта, монтажа и разборки различных механизмов и конструкций. Изделие выполнено из прочной и качественной стали, имеет защитное покрытие против появления ржавчины. Каждый ключ отличается превосходной сопротивляемостью к износу и повышенным рабочим ресурсом.