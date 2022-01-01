Разводные ключи – инструменты, которые способны выдерживать высочайшие нагрузки. Используя модели, представленные ведущими брендами, можно без усилий осуществлять различные операции на системах водоснабжения, канализационных выводах, а также быстро выполнять определенные виды сантехнических работ.

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