Преимущества

Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен ключ, обладает рядом преимуществ: прочность, жесткость и износостойкость

Хромированное покрытие обеспечивает устойчивость инструмента к образованию коррозии

Двухкомпонентная обрезиненная рукоятка эргономичной формы надежно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы

За счет облегченного корпусу ключа снижается нагрузка на руки мастера

Разводной ключ GROSS 250 мм 15562 выполнен из хромованадиевой стали, которая обеспечивает прочность и долгий срок службы. Он предназначен для выполнения работ с широким диапазоном размерности крепежа. Благодаря специальной форме губок ключ исключает проскальзывание и гарантирует усиленный захват. Рукоятка из двухкомпонентного материала удобно лежит в руке, позволяя работать с комфортом.