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Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
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Разводные ключи
    Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
    Арт. Х130237754
    Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
    Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
    Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
    Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
      Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
      Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
      Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
      Ключ разводной Gross 15562, 250 мм

      Ключ разводной Gross 15562, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х130237754

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		35
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Разводной ключ GROSS 250 мм 15562 выполнен из хромованадиевой стали, которая обеспечивает прочность и долгий срок службы. Он предназначен для выполнения работ с широким диапазоном размерности крепежа. Благодаря специальной форме губок ключ исключает проскальзывание и гарантирует усиленный захват. Рукоятка из двухкомпонентного материала удобно лежит в руке, позволяя работать с комфортом.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен ключ, обладает рядом преимуществ: прочность, жесткость и износостойкость
        • Хромированное покрытие обеспечивает устойчивость инструмента к образованию коррозии
        • Двухкомпонентная обрезиненная рукоятка эргономичной формы надежно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы
        • За счет облегченного корпусу ключа снижается нагрузка на руки мастера