Ключ разводной Gross 15562, 250 мм
Арт. Х130237754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|35
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Длина, мм
|250
- Разводной ключ GROSS 250 мм 15562 выполнен из хромованадиевой стали, которая обеспечивает прочность и долгий срок службы. Он предназначен для выполнения работ с широким диапазоном размерности крепежа. Благодаря специальной форме губок ключ исключает проскальзывание и гарантирует усиленный захват. Рукоятка из двухкомпонентного материала удобно лежит в руке, позволяя работать с комфортом.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен ключ, обладает рядом преимуществ: прочность, жесткость и износостойкость
- Хромированное покрытие обеспечивает устойчивость инструмента к образованию коррозии
- Двухкомпонентная обрезиненная рукоятка эргономичной формы надежно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы
- За счет облегченного корпусу ключа снижается нагрузка на руки мастера