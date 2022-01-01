Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм

Преимущества

Градуированная линейка

Изготовлен из специальной инструментальной стали Cr-V

Оксидированное покрытие с полировкой

Соответствует международным стандартам качества DIN 3117 и превышает требования по прочности на 20%.

Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 44-49 HRC

Удобный хват благодаря анатомической рукоятке

Разводной ключ 250мм Berger BG BG1168 способен заменить целый арсенал гаечных ключей, так как имеет регулируемый зев и дает возможность подобрать размер захвата под конкретный необходимый крепежный элемент. Изделие имеет повышенный запас прочности благодаря высокому качеству используемой стали