Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
Арт. О00000034629
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. расстояние между губками, мм
|32
|
Длина, мм
|250
- Разводной ключ 250мм Berger BG BG1168 способен заменить целый арсенал гаечных ключей, так как имеет регулируемый зев и дает возможность подобрать размер захвата под конкретный необходимый крепежный элемент. Изделие имеет повышенный запас прочности благодаря высокому качеству используемой стали
Преимущества
- Градуированная линейка
- Изготовлен из специальной инструментальной стали Cr-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Соответствует международным стандартам качества DIN 3117 и превышает требования по прочности на 20%.
- Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 44-49 HRC
- Удобный хват благодаря анатомической рукоятке