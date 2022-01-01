Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
1 115 ₽
Разводные ключи
    Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
    Арт. О00000034629
    Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
    Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
      Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм
      Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм

      Ключ разводной Berger BG1168, 250 мм

      1 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034629

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		32
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      1 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Разводной ключ 250мм Berger BG BG1168 способен заменить целый арсенал гаечных ключей, так как имеет регулируемый зев и дает возможность подобрать размер захвата под конкретный необходимый крепежный элемент. Изделие имеет повышенный запас прочности благодаря высокому качеству используемой стали

        Преимущества

        • Градуированная линейка
        • Изготовлен из специальной инструментальной стали Cr-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Соответствует международным стандартам качества DIN 3117 и превышает требования по прочности на 20%.
        • Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 44-49 HRC
        • Удобный хват благодаря анатомической рукоятке