В целях соединения частей конструкции в единое целое принято использовать специальные крепежные инструменты. К ним относятся всевозможные трещотки, ключи, дюбели, шайбы, штифты, заклепки и прочие элементы. Ими пользуются как любители, так и профессионалы.

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