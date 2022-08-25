Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292

Преимущества

Удобная форма рукоятки. Двухкомпонентная ручка эргономичной формы обеспечивает удобный обхват трещотки 1/2 BERGER BG BG2292

Высокая прочность. Рабочая часть инструмента полностью изготовлена из прочной и качественной хромованадиевой стали

Продолжительный срок эксплуатации

Надежность

Высокая эффективность в работе

Устойчивость к износу

Трещотка 1/2 BERGER BG BG2292 служит для более простого и эффективного выполнения крепежных работ. Процесс не требует постоянного переставления трещотки за счет специального механизма, что сводит к минимуму утомление рабочего. Инструмент подходит для частого использования в профессиональной сфере деятельности. Присоединительный квадрат 1/2".