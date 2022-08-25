Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
Арт. О00000034658
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный квадрат
|1/2 дюйма
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Количество зубьев, шт
|45
- Трещотка 1/2 BERGER BG BG2292 служит для более простого и эффективного выполнения крепежных работ. Процесс не требует постоянного переставления трещотки за счет специального механизма, что сводит к минимуму утомление рабочего. Инструмент подходит для частого использования в профессиональной сфере деятельности. Присоединительный квадрат 1/2".
Преимущества
- Удобная форма рукоятки. Двухкомпонентная ручка эргономичной формы обеспечивает удобный обхват трещотки 1/2 BERGER BG BG2292
- Высокая прочность. Рабочая часть инструмента полностью изготовлена из прочной и качественной хромованадиевой стали
- Продолжительный срок эксплуатации
- Надежность
- Высокая эффективность в работе
- Устойчивость к износу