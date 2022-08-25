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Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
5.0
1
1 830 ₽
Трещотки
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
    Арт. О00000034658
    5.0
    1
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
    Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292
      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292

      Трещотка 1/2" 45 зубов Berger BG-12RH/BG2292

      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034658
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/2 дюйма
      Количество зубьев, шт
      		45
      Все характеристики
      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещотка 1/2 BERGER BG BG2292 служит для более простого и эффективного выполнения крепежных работ. Процесс не требует постоянного переставления трещотки за счет специального механизма, что сводит к минимуму утомление рабочего. Инструмент подходит для частого использования в профессиональной сфере деятельности. Присоединительный квадрат 1/2".

        Преимущества

        • Удобная форма рукоятки. Двухкомпонентная ручка эргономичной формы обеспечивает удобный обхват трещотки 1/2 BERGER BG BG2292
        • Высокая прочность. Рабочая часть инструмента полностью изготовлена из прочной и качественной хромованадиевой стали
        • Продолжительный срок эксплуатации
        • Надежность
        • Высокая эффективность в работе
        • Устойчивость к износу