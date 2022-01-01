Ключи трубные предназначены для монтажа и демонтажа различных элементов, для которых необходим захват соединений без граней. Используются при проведении сантехнических работ, а также в автомастерских, быту и производстве. Могут захватывать гладкие поверхности без особого усилия и проведения работ в труднодоступных местах.

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