Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
Арт. О00000000746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. размер ключа, мм
|63
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Мин. размер ключа, мм
|20
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- Трубный рычажный Thorvik BNPW02Y №3 тип S 52278 разработан для монтажа/демонтажа труб. Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.
Преимущества:
- Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой.
- Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.