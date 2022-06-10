Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y

Преимущества:

Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой.

Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.

Трубный рычажный Thorvik BNPW02Y №3 тип S 52278 разработан для монтажа/демонтажа труб. Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.