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Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
5.0
2
2 060 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
    Арт. О00000000746
    5.0
    2
    Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
    Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
      Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y
      Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y

      Ключ трубный рычажный №3 тип S Thorvik BNPW02Y

      2 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000746
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		63
      Мин. размер ключа, мм
      		20
      Все характеристики
      2 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный рычажный Thorvik BNPW02Y №3 тип S 52278 разработан для монтажа/демонтажа труб. Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.

        Преимущества:

        • Изгиб одной из губок обеспечивает надежное сцепление инструмента с трубой.
        • Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.