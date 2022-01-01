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Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
1 190 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
    Арт. X10193885
    Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
    Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
    Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
    Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
      Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
      Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
      Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
      Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744

      Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10193885

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		39
      Мин. размер ключа, мм
      		19
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный рычажный ключ с изогнутыми губками 545х50мм СИБРТЕХ 15744 позволяет подобрать точный размер под необходимую деталь в широком диапазоне (до 50 мм).

        Преимущества

        • Для предотвращения проскальзывания трубы на захватных частях предусмотрены острые зазубрины
        • Особая геометрия закаленных губок увеличивает площадь контакта с заготовкой
        • Губки имеют высокую твердость - 50 HRc