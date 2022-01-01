Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744
Арт. X10193885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. размер ключа, мм
|39
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Мин. размер ключа, мм
|19
- Трубный рычажный ключ с изогнутыми губками 545х50мм СИБРТЕХ 15744 позволяет подобрать точный размер под необходимую деталь в широком диапазоне (до 50 мм).
Преимущества
- Для предотвращения проскальзывания трубы на захватных частях предусмотрены острые зазубрины
- Особая геометрия закаленных губок увеличивает площадь контакта с заготовкой
- Губки имеют высокую твердость - 50 HRc