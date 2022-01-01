Ключ Сибртех трубный рычажный №3, 2", с изогнутыми губками 15744

Преимущества

Для предотвращения проскальзывания трубы на захватных частях предусмотрены острые зазубрины

Особая геометрия закаленных губок увеличивает площадь контакта с заготовкой

Губки имеют высокую твердость - 50 HRc

Трубный рычажный ключ с изогнутыми губками 545х50мм СИБРТЕХ 15744 позволяет подобрать точный размер под необходимую деталь в широком диапазоне (до 50 мм).