Шестигранный ключ представляет собой рабочий инструмент ручного типа, необходимый для организации работы с крепежными деталями в целях их откручивания или закручивания. Им пользуются любители и профессионалы. Существует множество размеров, форм и материалов изготовления изделий.

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