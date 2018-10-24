Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)

Преимущества

Плашки - служат для нарезания внешней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом

Метчики - предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом в глухих или сквозных отверстиях

Метчикодержатель с регулируемым винтовым механизмом применяется для надежной фиксации метчиков

Плашкодержатель со стопорными винтами обеспечивает стойкую фиксацию и центровку плашки

Т-образный держатель для метчиков с фиксированным зажимным патроном отлично подходит для создания резьбы в труднодоступных местах

Отвертка в комплекте для монтажа и демонтажа резьбовых соединений

Резьбомер используется для определения шага метрической резьбы

Набор метчиков и плашек SPARTA 773155 предназначен для нарезания внешних и внутренних резьб. Состоит из 40 предметов и включает в себя метчики, плашки (М3-М12), плашкодержатели и воротки для метчиков. Принадлежности отличаются высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к повышенным нагрузкам. Пластиковый кейс облегчает переноску и обеспечивает удобное хранение инструментов.