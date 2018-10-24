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Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
4.5
2
2 200 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
    Арт. 9011184
    4.5
    2
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)

      Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9011184
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		40
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор метчиков и плашек SPARTA 773155 предназначен для нарезания внешних и внутренних резьб. Состоит из 40 предметов и включает в себя метчики, плашки (М3-М12), плашкодержатели и воротки для метчиков. Принадлежности отличаются высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к повышенным нагрузкам. Пластиковый кейс облегчает переноску и обеспечивает удобное хранение инструментов.

        Преимущества

        • Плашки - служат для нарезания внешней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом
        • Метчики - предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом в глухих или сквозных отверстиях
        • Метчикодержатель с регулируемым винтовым механизмом применяется для надежной фиксации метчиков
        • Плашкодержатель со стопорными винтами обеспечивает стойкую фиксацию и центровку плашки
        • Т-образный держатель для метчиков с фиксированным зажимным патроном отлично подходит для создания резьбы в труднодоступных местах
        • Отвертка в комплекте для монтажа и демонтажа резьбовых соединений
        • Резьбомер используется для определения шага метрической резьбы