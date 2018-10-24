Набор метчиков и плашек Sparta 773155 М3-М12 (40 предметов)
Арт. 9011184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|40
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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- Набор метчиков и плашек SPARTA 773155 предназначен для нарезания внешних и внутренних резьб. Состоит из 40 предметов и включает в себя метчики, плашки (М3-М12), плашкодержатели и воротки для метчиков. Принадлежности отличаются высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к повышенным нагрузкам. Пластиковый кейс облегчает переноску и обеспечивает удобное хранение инструментов.
Преимущества
- Плашки - служат для нарезания внешней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом
- Метчики - предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы с мелким и стандартным шагом в глухих или сквозных отверстиях
- Метчикодержатель с регулируемым винтовым механизмом применяется для надежной фиксации метчиков
- Плашкодержатель со стопорными винтами обеспечивает стойкую фиксацию и центровку плашки
- Т-образный держатель для метчиков с фиксированным зажимным патроном отлично подходит для создания резьбы в труднодоступных местах
- Отвертка в комплекте для монтажа и демонтажа резьбовых соединений
- Резьбомер используется для определения шага метрической резьбы