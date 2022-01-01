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Резьбонарезной инструмент

Плашкодержатели

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плашкодержатели в городе Ярославль по цене от 230 до 760 рублей. В наличии более 5 наименований. Плашкодержатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Плашкодержатель Сибртех М16-М20 77450 (2&quot;, 45 мм)
760 ₽
Плашкодержатель Сибртех М16-М20 77450 (2&quot;, 45 мм)
Плашкодержатель Сибртех 77438 М12-М14 1 1/2&quot; (38 мм)
550 ₽
Плашкодержатель Сибртех 77438 М12-М14 1 1/2&quot; (38 мм)
Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16&quot; (20 мм)
230 ₽
Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16&quot; (20 мм)
Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
280 ₽
Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
610 ₽
Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763