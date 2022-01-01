Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
Арт. О00000001577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Канада
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашкодержатель
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Материал
|сталь
- Плашкодержатель №4 30 х 11 мм FIT 70763 - ручное приспособление, изготовленное из инструментальной стали, что гарантирует надежность и высокую прочность. Служит для крепления специальных плашек, предназначенных для нарезания резьбы на металлических деталях. В конструкции предусмотрен установочный винт для зажима.
Преимущества
- Надежный хват
- Изготовлен из инструментальной стали - высокая прочность и износостойкость
- Разборная конструкция
- Для нарезания резьбы на металлических деталях
- Размер 30х11 мм