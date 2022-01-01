Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763

Преимущества

Надежный хват

Изготовлен из инструментальной стали - высокая прочность и износостойкость

Разборная конструкция

Для нарезания резьбы на металлических деталях

Размер 30х11 мм

Плашкодержатель №4 30 х 11 мм FIT 70763 - ручное приспособление, изготовленное из инструментальной стали, что гарантирует надежность и высокую прочность. Служит для крепления специальных плашек, предназначенных для нарезания резьбы на металлических деталях. В конструкции предусмотрен установочный винт для зажима.