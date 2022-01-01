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Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
610 ₽
Плашкодержатели
    Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
    Арт. О00000001577
    Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
    Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
      Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763
      Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763

      Плашкодержатель Fit 30мм М10 70763

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001577

      Характеристики

      Производитель
      		Fit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Канада
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашкодержатель
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашкодержатель №4 30 х 11 мм FIT 70763 - ручное приспособление, изготовленное из инструментальной стали, что гарантирует надежность и высокую прочность. Служит для крепления специальных плашек, предназначенных для нарезания резьбы на металлических деталях. В конструкции предусмотрен установочный винт для зажима.

        Преимущества

        • Надежный хват
        • Изготовлен из инструментальной стали - высокая прочность и износостойкость
        • Разборная конструкция
        • Для нарезания резьбы на металлических деталях
        • Размер 30х11 мм