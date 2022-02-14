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Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
5.0
1
230 ₽
Плашкодержатели
    Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
    Арт. Х1514101
    5.0
    1
    Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
    Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
    Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
      Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
      Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
      Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)

      Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашкодержатель
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашкодержатель 20 мм СИБРТЕХ 77420 обладает разборной конструкцией. Данный инструмент изготовлен из высокопрочной стали и рассчитан на длительную эксплуатацию. Он применяется для удержания плашек при нарезании резьбы. Размер 20 мм.

        Преимущества

        • Плашкодержатель предназначен для удержания плашек при нарезании резьбы
        • Разборная конструкция
        • Размер 20 мм
        • Диаметр резьбы (М) - 5-6
        • Износостойкость
        • Прочность