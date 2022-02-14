Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)
Арт. Х1514101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашкодержатель
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Материал
|сталь
- Плашкодержатель 20 мм СИБРТЕХ 77420 обладает разборной конструкцией. Данный инструмент изготовлен из высокопрочной стали и рассчитан на длительную эксплуатацию. Он применяется для удержания плашек при нарезании резьбы. Размер 20 мм.
Преимущества
- Плашкодержатель предназначен для удержания плашек при нарезании резьбы
- Разборная конструкция
- Размер 20 мм
- Диаметр резьбы (М) - 5-6
- Износостойкость
- Прочность