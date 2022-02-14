Плашкодержатель Сибртех 77420 М3-М6 13/16" (20 мм)

Преимущества

Плашкодержатель предназначен для удержания плашек при нарезании резьбы

Разборная конструкция

Размер 20 мм

Диаметр резьбы (М) - 5-6

Износостойкость

Прочность

Плашкодержатель 20 мм СИБРТЕХ 77420 обладает разборной конструкцией. Данный инструмент изготовлен из высокопрочной стали и рассчитан на длительную эксплуатацию. Он применяется для удержания плашек при нарезании резьбы. Размер 20 мм.