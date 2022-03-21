Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
Арт. Х1302356168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|15
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Габариты, мм
|570x392x95
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- Универсальный набор инструментов Berger BG131-1214 131 предмета, предназначен для проведения ремонтных и технических работ по обслуживанию автомототехники. Комплект состоит из 131 предмета. Рабочие части выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали. В качестве материала для ручек использован резинопластик. Поставляется набор в кейсе на защелках.
Преимущества
- 131 предмет
- Кейс для хранения
- Защелки для надежности и безопасности хранения
- Многофункциональность
- Эргономичные рукоятки из резинопластика