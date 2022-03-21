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Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
5.0
1
26 999 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
    Арт. Х1302356168
    5.0
    1
    Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
    Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
    Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
      Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
      Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет
      Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет

      Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет

      26 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		15
      Габариты, мм
      		570x392x95
      Все характеристики
      26 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор инструментов Berger BG131-1214 131 предмета, предназначен для проведения ремонтных и технических работ по обслуживанию автомототехники. Комплект состоит из 131 предмета. Рабочие части выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали. В качестве материала для ручек использован резинопластик. Поставляется набор в кейсе на защелках.

        Преимущества

        • 131 предмет
        • Кейс для хранения
        • Защелки для надежности и безопасности хранения
        • Многофункциональность
        • Эргономичные рукоятки из резинопластика