Набор инструментов универсальный Berger BG131-1214, 131 предмет

Преимущества

131 предмет

Кейс для хранения

Защелки для надежности и безопасности хранения

Многофункциональность

Эргономичные рукоятки из резинопластика

Универсальный набор инструментов Berger BG131-1214 131 предмета, предназначен для проведения ремонтных и технических работ по обслуживанию автомототехники. Комплект состоит из 131 предмета. Рабочие части выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали. В качестве материала для ручек использован резинопластик. Поставляется набор в кейсе на защелках.