Оптические и лазерные нивелиры, построители плоскостей используются для обозначения ровных линий и точек. Бывают оптические, лазерные, ручные и автоматические модели. Современные построители могут использоваться на улице при обустройстве ландшафтного дизайна или при выполнении инженерных разметок, а также в помещении для ремонтных работ.

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