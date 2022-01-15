Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
Арт. X30308202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|65x65x45
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень ADA Cube MINI Professional Edition А00462 поставляется в расширенной комплектации со штативом и сумкой-чехлом. Агрегат позволяет размечать стены помещения при помощи лазерных линий (пересекаются под прямым углом) и успешно используется в ходе отделочных работ.
Ребристая поверхность корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук. Резиновые вставки обеспечивают защиту от ударов.
Габаритные размеры прибора не превышают 65 мм, что облегчает его транспортировку и хранение. Для установки на штативе есть резьба размером 1/4 дюйма.
Преимущества
- Непрерывная работа до 20 часов благодаря экономному расходу энергии
- Удобный элевационный миништатив для установки уровня на высоте от 28 до 66 см (подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 14 см)
- Степень защиты от пыли и влаги - IP54
- Простота применения
- Долгий срок службы
- Включение и разблокировка одной кнопкой