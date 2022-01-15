Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462

Преимущества

Непрерывная работа до 20 часов благодаря экономному расходу энергии

Удобный элевационный миништатив для установки уровня на высоте от 28 до 66 см (подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 14 см)

Степень защиты от пыли и влаги - IP54

Простота применения

Долгий срок службы

Включение и разблокировка одной кнопкой

Лазерный уровень ADA Cube MINI Professional Edition А00462 поставляется в расширенной комплектации со штативом и сумкой-чехлом. Агрегат позволяет размечать стены помещения при помощи лазерных линий (пересекаются под прямым углом) и успешно используется в ходе отделочных работ.Ребристая поверхность корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук. Резиновые вставки обеспечивают защиту от ударов.Габаритные размеры прибора не превышают 65 мм, что облегчает его транспортировку и хранение. Для установки на штативе есть резьба размером 1/4 дюйма.