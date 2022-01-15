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Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
3.0
5
3 890 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Арт. X30308202
    3.0
    5
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
    Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462
      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462

      Лазерный уровень Ada Cube MINI Edition А00462

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308202
      3.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		65x65x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube MINI Professional Edition А00462 поставляется в расширенной комплектации со штативом и сумкой-чехлом. Агрегат позволяет размечать стены помещения при помощи лазерных линий (пересекаются под прямым углом) и успешно используется в ходе отделочных работ.
        Ребристая поверхность корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук. Резиновые вставки обеспечивают защиту от ударов.
        Габаритные размеры прибора не превышают 65 мм, что облегчает его транспортировку и хранение. Для установки на штативе есть резьба размером 1/4 дюйма.

        Преимущества

        • Непрерывная работа до 20 часов благодаря экономному расходу энергии
        • Удобный элевационный миништатив для установки уровня на высоте от 28 до 66 см (подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 14 см)
        • Степень защиты от пыли и влаги - IP54
        • Простота применения
        • Долгий срок службы
        • Включение и разблокировка одной кнопкой