Оптические нивелиры – незаменимый инструмент в промышленном и частном строительстве, при прокладке дорожного полотна и проведении геодезических манипуляций. Приборы обеспечивают высочайшую точность измерений при фиксации искусственного горизонта и формировании измеряемых точек на плоскости с различными высотами.

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