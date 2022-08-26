Оптический нивелир Condtrol 24Х
Арт. X30300044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190x128x123
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.
Преимущества
- Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе
- Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей
- Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X 2-3-038 - для удобного и надежного его захвата
- Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
- Малая погрешность показаний
- 24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты