Оптический нивелир Condtrol 24Х

Преимущества

Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе

Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей

Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X 2-3-038 - для удобного и надежного его захвата

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.