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Оптический нивелир Condtrol 24Х
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
    Арт. X30300044
    5.0
    1
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
    Оптический нивелир Condtrol 24Х
      Оптический нивелир Condtrol 24Х
      Оптический нивелир Condtrol 24Х
      Оптический нивелир Condtrol 24Х
      Оптический нивелир Condtrol 24Х
      Оптический нивелир Condtrol 24Х

      Оптический нивелир Condtrol 24Х

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X30300044
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190x128x123
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.

        Преимущества

        • Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе
        • Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей
        • Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X 2-3-038 - для удобного и надежного его захвата
        • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
        • Малая погрешность показаний
        • 24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты