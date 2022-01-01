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Геодезическое оборудование

Угломеры

Найдено: 34 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить угломеры в городе Ярославль по цене от 148 до 16180 рублей. В наличии более 34 наименований. Угломеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Угломер электронный Ada AngleRuler 20 А00394
1 990 ₽
Угломер электронный Ada AngleRuler 20 А00394
Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
3 490 ₽
Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
Угломер электронный Ada AngleRuler 50 А00396
3 490 ₽
Угломер электронный Ada AngleRuler 50 А00396
Электронный магнитный уровень, питание 1.5 В
2 990 ₽
Электронный магнитный уровень, питание 1.5 В
Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем
8 460 ₽
Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем
Угломер электронный с цифровым дисплеем и линейкой
2 890 ₽
Угломер электронный с цифровым дисплеем и линейкой
Угломер транспортир ЭНКОР 0-180 с линейкой 150мм 1/10/20
247 ₽
Угломер транспортир ЭНКОР 0-180 с линейкой 150мм 1/10/20
Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
148 ₽
Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем
12 590 ₽
Угломер электронный с лазерным/электронным уровнем
Электронный измерительный мини уровень с подсветкой
4 990 ₽
Электронный измерительный мини уровень с подсветкой
Угломер электронный ADA AngleRuler 20
1 990 ₽
Угломер электронный ADA AngleRuler 20
Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
2 490 ₽
Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
Угломер электронный ADA AngleRuler 50
2 990 ₽
Угломер электронный ADA AngleRuler 50
Угломер электронный ADA AngleMeter 45
5 990 ₽
Угломер электронный ADA AngleMeter 45
Угломер электронный AngleMeter 30 с подсветкой
3 490 ₽
Угломер электронный AngleMeter 30 с подсветкой
Угломер электронный ADA AngleMeter 40
3 990 ₽
Угломер электронный ADA AngleMeter 40