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Угломер – это прибор для измерения и определения углов в разных конструкциях. Такие устройства активно используются при строительстве и в плотничном деле для разметки угла наклона, плоскости. Измерение данным устройством выдает более точные результаты, нежели угольник или строительный уровень – угломер может измерять не только горизонтальную поверхность, но и вертикальную, что и делает их более универсальными.