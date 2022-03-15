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Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
5.0
2
891 ₽
990 ₽
Рулетки
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
    Арт. Х1310206
    5.0
    2
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг

      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг

      • -99 ₽
      891 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Все характеристики
      • -99 ₽
      891 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31443 - это износостойкая лента для точных измерений на открытой местности. Имеет заостренный наконечник, который вставляется в почву. Для удобства сматывания ленты предусмотрена специальная ручка.

        Преимущества

        • Открытый корпус
        • Ударопрочный корпус
        • Двухкомпонентная ручка - удобный захват
        • Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия
        • Идеальна для проведения строительных и геодезических работ