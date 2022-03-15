Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг

Преимущества

Открытый корпус

Ударопрочный корпус

Двухкомпонентная ручка - удобный захват

Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия

Идеальна для проведения строительных и геодезических работ

Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31443 - это износостойкая лента для точных измерений на открытой местности. Имеет заостренный наконечник, который вставляется в почву. Для удобства сматывания ленты предусмотрена специальная ручка.