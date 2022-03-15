Рулетка в открытом корпусе Matrix 31443, геодезический тип, вес 0,729 кг
Арт. Х1310206
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, м
|30
|
Ширина ленты, мм
|12.5
С этим товаром смотрят
- Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31443 - это износостойкая лента для точных измерений на открытой местности. Имеет заостренный наконечник, который вставляется в почву. Для удобства сматывания ленты предусмотрена специальная ручка.
Преимущества
- Открытый корпус
- Ударопрочный корпус
- Двухкомпонентная ручка - удобный захват
- Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия
- Идеальна для проведения строительных и геодезических работ