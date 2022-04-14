Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
Арт. X3031119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Вес, кг
|0.38
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Материал
|алюминий
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- Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.
ПреимуществаЛегкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов
Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее
Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO
Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 30 А00494 для экономии заряда батарей