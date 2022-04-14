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Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
5.0
2
3 490 ₽
Угломеры
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
    Арт. X3031119
    5.0
    2
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
    Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494
      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494

      Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3031119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.38
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      • Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши.

        Преимущества

        Легкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов
        Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее
        Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO
        Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 30 А00494 для экономии заряда батарей