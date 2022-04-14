Угломер электронный Ada AngleMeter 30 А00494

Электронный угломер ADA AngleMeter 30 А00494 используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. Корпус модели выполнен из анодированного алюминия, благодаря чему отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Для получения наиболее точных измерений угломер можно быстро откалибровать нажатием всего одной клавиши. Преимущества Легкий и прочный инструмент с набором функций для быстрых расчетов

Измеренные значения и режимы вычислений отображаются на ЖК-дисплее

Начало отсчета можно задать при любом положении откидного плеча угломера нажатием кнопки ZERO

Автоматическое отключение электронного угломера ADA AngleMeter 30 А00494 для экономии заряда батарей

