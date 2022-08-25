Угломер ADA AngleMeter А00164

Электронный угломер ADA(АДА) AngleMeter А00164 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем, на котором помимо цифровых значений отображается сектор измеряемого угла. С помощью кнопочной панели легко и просто выбрать нужный рабочий режим.Технические характеристики:Длина уровня, м0.25Диапазон измерения угла, град.0-220Точность (электронное измерение), град.0.1Вес, кг0.4Источник питания1х3ВЛазернетПродолжительность работы, ч2000