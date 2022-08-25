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Угломер ADA AngleMeter А00164
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер ADA AngleMeter А00164
    Арт. X3031111
    5.0
    1
    Угломер ADA AngleMeter А00164

      Угломер ADA AngleMeter А00164

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3031111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электронный угломер ADA(АДА) AngleMeter А00164 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем, на котором помимо цифровых значений отображается сектор измеряемого угла. С помощью кнопочной панели легко и просто выбрать нужный рабочий режим.Технические характеристики:Длина уровня, м0.25Диапазон измерения угла, град.0-220Точность (электронное измерение), град.0.1Вес, кг0.4Источник питания1х3ВЛазернетПродолжительность работы, ч2000