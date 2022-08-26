Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м

Описание:

Преимущества:

Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.

Плечи оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.

Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 60-сантиметровую линейку.

Рабочая температура: 0°С...+50°С.

Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.

С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.

При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.

Автоматическое включение.

Линейки выполнены из прочного металла.

Комплектация:

Электронный угломер.

Инструкция.

Батарея.

Электронный угломер ADA AngleRuler 30 А00395 - инструмент для измерения углов, переноса угла на заготовки. Модель оборудована специальным датчиком, показания с которого выводятся на жидкокристаллический дисплей. Включается автоматически при открытии плеч. Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.