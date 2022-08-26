Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
    Арт. geototal_596
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
    Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
    Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м

      Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_596
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.288
      Материал
      		металл
      Автоматическое выключение прибора, сек
      		300
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleRuler 30 А00395 - инструмент для измерения углов, переноса угла на заготовки. Модель оборудована специальным датчиком, показания с которого выводятся на жидкокристаллический дисплей. Включается автоматически при открытии плеч. Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.

        Преимущества:

        • Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.
        • Плечи оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.
        • Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 60-сантиметровую линейку.
        • Рабочая температура: 0°С...+50°С.
        • Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.
        • С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
        • При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.
        • Автоматическое включение.
        • Линейки выполнены из прочного металла.

        Комплектация:

        • Электронный угломер.
        • Инструкция.
        • Батарея.