Угломер электронный ADA AngleRuler 30, точность 0.3 мм/м
Арт. geototal_596
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.288
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Материал
|металл
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Автоматическое выключение прибора, сек
|300
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Мин. рабочая температура, °С
|0
Описание:Электронный угломер ADA AngleRuler 30 А00395 - инструмент для измерения углов, переноса угла на заготовки. Модель оборудована специальным датчиком, показания с которого выводятся на жидкокристаллический дисплей. Включается автоматически при открытии плеч. Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.
Преимущества:
- Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.
- Плечи оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.
- Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 60-сантиметровую линейку.
- Рабочая температура: 0°С...+50°С.
- Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.
- С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
- При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.
- Автоматическое включение.
- Линейки выполнены из прочного металла.
Комплектация:
- Электронный угломер.
- Инструкция.
- Батарея.