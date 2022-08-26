Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м

Описание:

Преимущества:

Встроенный дисплей - для визуального контроля за результатами измерений.

Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой.

Пузырьковый уровень на корпусе - для точного выполнения замеров.

Одно плечо угломера оборудовано риской, благодаря которой удобно отметить заданный угол.

Поворотное крепление дает возможность разворота плеч от 0 до 220 градусов.

Разрешение 0,1 градуса.

На дисплее отображаются не только числовые значения, но и сектор измеренного угла - для работы угломером "вверх ногами".

С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.

Прочная конструкция - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы.

При любом значении угла можно выставить нулевое значение, от которого и пойдет отсчет.

Комплектация:

Угломер.

Батарея.

Руководство пользователя.

Упаковка-блистер.

Электронный угломер ADA AngleMeter А00164 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем, на котором помимо цифровых значений отображается сектор измеряемого угла. С помощью кнопочной панели легко и просто выбрать нужный рабочий режим.