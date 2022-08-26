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Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
    Арт. geototal_303
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
    Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
    Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
    Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
      Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м

      Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_303
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.4
      Материал
      		металл
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleMeter А00164 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем, на котором помимо цифровых значений отображается сектор измеряемого угла. С помощью кнопочной панели легко и просто выбрать нужный рабочий режим.

        Преимущества:

        • Встроенный дисплей - для визуального контроля за результатами измерений.
        • Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой.
        • Пузырьковый уровень на корпусе - для точного выполнения замеров.
        • Одно плечо угломера оборудовано риской, благодаря которой удобно отметить заданный угол.
        • Поворотное крепление дает возможность разворота плеч от 0 до 220 градусов.
        • Разрешение 0,1 градуса.
        • На дисплее отображаются не только числовые значения, но и сектор измеренного угла - для работы угломером "вверх ногами".
        • С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
        • Прочная конструкция - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы.
        • При любом значении угла можно выставить нулевое значение, от которого и пойдет отсчет.

        Комплектация:

        • Угломер.
        • Батарея.
        • Руководство пользователя.
        • Упаковка-блистер.