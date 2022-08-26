Угломер электронный ADA AngleMeter, точность 0.3 мм/м
Арт. geototal_303
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.4
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Материал
|металл
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:Электронный угломер ADA AngleMeter А00164 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем, на котором помимо цифровых значений отображается сектор измеряемого угла. С помощью кнопочной панели легко и просто выбрать нужный рабочий режим.
Преимущества:
- Встроенный дисплей - для визуального контроля за результатами измерений.
- Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой.
- Пузырьковый уровень на корпусе - для точного выполнения замеров.
- Одно плечо угломера оборудовано риской, благодаря которой удобно отметить заданный угол.
- Поворотное крепление дает возможность разворота плеч от 0 до 220 градусов.
- Разрешение 0,1 градуса.
- На дисплее отображаются не только числовые значения, но и сектор измеренного угла - для работы угломером "вверх ногами".
- С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
- Прочная конструкция - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы.
- При любом значении угла можно выставить нулевое значение, от которого и пойдет отсчет.
Комплектация:
- Угломер.
- Батарея.
- Руководство пользователя.
- Упаковка-блистер.