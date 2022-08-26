Угломер электронный ADA AngleRuler 50
Арт. geototal_597
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.47
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Материал
|металл
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Мин. рабочая температура, °С
|0
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Описание:Электронный угломер ADA AngleRuler 50 А00396 - приспособление для строительных, плотницких и отделочных работ. Плечи при полном раскрытии образуют обычную 100-сантиметровую линейку. Поворотная конструкция позволяет использовать угломер для измерения различных углов. Электронный датчик угла с высокой скоростью выводит полученный результат на ЖК-дисплей.
Преимущества:
- Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.
- Плечи электронного угломера оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.
- Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 100-сантиметровую линейку.
- Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.
- С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
- При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.
- Автоматическое включение.
- Линейки выполнены из прочного металла.
Комплектация:
- Электронный угломер.
- Батарея.
- Инструкция