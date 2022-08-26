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Угломер электронный ADA AngleRuler 50
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный ADA AngleRuler 50
    Арт. geototal_597
    5.0
    1
    Угломер электронный ADA AngleRuler 50
    Угломер электронный ADA AngleRuler 50
      Угломер электронный ADA AngleRuler 50
      Угломер электронный ADA AngleRuler 50

      Угломер электронный ADA AngleRuler 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_597
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.47
      Материал
      		металл
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Электронный угломер ADA AngleRuler 50 А00396 - приспособление для строительных, плотницких и отделочных работ. Плечи при полном раскрытии образуют обычную 100-сантиметровую линейку. Поворотная конструкция позволяет использовать угломер для измерения различных углов. Электронный датчик угла с высокой скоростью выводит полученный результат на ЖК-дисплей.

        Преимущества:

        • Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.
        • Плечи электронного угломера оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.
        • Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 100-сантиметровую линейку.
        • Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.
        • С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.
        • При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.
        • Автоматическое включение.
        • Линейки выполнены из прочного металла.

        Комплектация:

        • Электронный угломер.
        • Батарея.
        • Инструкция