Угломер электронный ADA AngleRuler 50

Описание:

Преимущества:

Встроенный дисплей для визуального контроля за результатами измерений.

Плечи электронного угломера оснащены шкалой с миллиметровыми делениями для большего удобства при работе.

Плечи при раскрытии на 180° образуют обычную 100-сантиметровую линейку.

Благодаря плоской конструкции угломер плотно прилегает к поверхности.

С помощью данной модели удобно измерять и откладывать углы.

При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов.

Автоматическое включение.

Линейки выполнены из прочного металла.

Комплектация:

Электронный угломер.

Батарея.

Инструкция

Электронный угломер ADA AngleRuler 50 А00396 - приспособление для строительных, плотницких и отделочных работ. Плечи при полном раскрытии образуют обычную 100-сантиметровую линейку. Поворотная конструкция позволяет использовать угломер для измерения различных углов. Электронный датчик угла с высокой скоростью выводит полученный результат на ЖК-дисплей.