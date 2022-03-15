Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
Арт. Х1310213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|50
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Ширина ленты, мм
|12.5
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- Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию.
Преимущества
- Закрытый корпус
- Металлическая лента
- Ударопрочный корпус
- Большой метраж ленты (50 м)