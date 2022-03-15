Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)

Преимущества

Закрытый корпус

Металлическая лента

Ударопрочный корпус

Большой метраж ленты (50 м)

Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию.