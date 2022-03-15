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Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
5.0
2
1 829 ₽
2 650 ₽
Рулетки
    Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
    Арт. Х1310213
    5.0
    2
    Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
    Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
    Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)

      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)

      • -821 ₽
      1 829 ₽
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		50
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Все характеристики
      • -821 ₽
      1 829 ₽
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию.

        Преимущества

        • Закрытый корпус
        • Металлическая лента
        • Ударопрочный корпус
        • Большой метраж ленты (50 м)