Мультиметры - многофункциональное оборудование для измерения показателей токовых сигналов при ремонте и установке электрической проводки. Портативное и компактное устройство оснащено дисплеем, датчиками, имеет в комплекте кабели для подключения. Можно выбрать прибор с возможностью измерения желаемых параметров.

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