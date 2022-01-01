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Электроизмерительные приборы

Мультиметры

Найдено: 28 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мультиметры в городе Ярославль по цене от 270 до 24300 рублей. В наличии более 28 наименований. Мультиметры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Мультиметр цифровой КВТ KT 838 PROLINE 79128
1 089 ₽
Мультиметр цифровой КВТ KT 838 PROLINE 79128
Мультиметр цифровой Sturm MM12031
1 730 ₽
Мультиметр цифровой Sturm MM12031
Прибор для измерения тока Sturm MM12011
1 280 ₽
Прибор для измерения тока Sturm MM12011
Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
1 540 ₽
Мультиметр цифровой KT830L PROLINE 79127
Мультиметр цифровой Ресанта DT 181
317 ₽
Мультиметр цифровой Ресанта DT 181
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9205A
605 ₽
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9205A
Мультиметр цифровой DT 9208A
883 ₽
Мультиметр цифровой DT 9208A
Цифровой измеритель напряжения FLUKE LVD2
1 990 ₽
Цифровой измеритель напряжения FLUKE LVD2
Измеритель сопротивления FLUKE 15B+
7 320 ₽
Измеритель сопротивления FLUKE 15B+
Цифровой измеритель напряжения Fluke 2AC VoltAlert
1 650 ₽
Цифровой измеритель напряжения Fluke 2AC VoltAlert
Мультиметр цифровой FLUKE-28 II
24 300 ₽
Мультиметр цифровой FLUKE-28 II
Прибор для измерения тока FLUKE T90
2 430 ₽
Прибор для измерения тока FLUKE T90
Цифровой измеритель напряжения FLUKE Т110
4 490 ₽
Цифровой измеритель напряжения FLUKE Т110
Прибор для измерения тока ADA ZAC 1000
790 ₽
Прибор для измерения тока ADA ZAC 1000
Измерительно постоянного и переменного тока TESTO 760-1
7 500 ₽
Измерительно постоянного и переменного тока TESTO 760-1
Мультиметр цифровой TESTO 760-2
12 900 ₽
Мультиметр цифровой TESTO 760-2
Мультиметр цифровой TESTO 760-3
19 900 ₽
Мультиметр цифровой TESTO 760-3
Измеритель Ресанта DT 830B
270 ₽
Измеритель Ресанта DT 830B
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9205A
672 ₽
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9205A
Измеритель Ресанта DT 832
360 ₽
Измеритель Ресанта DT 832
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9208A
1 030 ₽
Мультиметр цифровой Ресанта DT 9208A
Измеритель Ресанта DT 890 B+
705 ₽
Измеритель Ресанта DT 890 B+
Мультиметр цифровой Ресанта DT 181
359 ₽
Мультиметр цифровой Ресанта DT 181
Цифровой измеритель Ресанта YX-360 TRn
575 ₽
Цифровой измеритель Ресанта YX-360 TRn
Измеритель электрических параметров Ресанта 6890-62 (3 in 1)
272 ₽
Измеритель электрических параметров Ресанта 6890-62 (3 in 1)
Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
955 ₽
Мультиметр цифровой КВТ M300 70476