Преимущества

2 в 1: сочетание бесконтактного детектора напряжения переменного тока и светодиодного фонаря

Удобная конструкция "карандашного" типа

Двойная индикация

Уровень безопасности CAT IV 600 В

Срок службы индикаторного светодиода составляет 100 000 часов

Для обнаружения источников напряжения в диапазоне от 90 до 600 В переменного тока

Рабочая температура: от 0 до 50 °C

Сверхъяркий светодиодный фонарь белого света

В комплект поставки входят батареи ААА

Бесконтактный индикатор напряжения Fluke LVD2 сочетает в себе два прибора: бесконтактный детектор напряжения переменного тока и светодиодный фонарь. Он имеет уровень безопасности, используемый в коммерческих и промышленных целях. Изделие оснащено двойной индикацией: на расстояниях от 2,54 до 12,7 см от источника напряжения свечение имеет синий цвет, а в непосредственной близости от источника становится красным. Индикаторный светодиод имеет срок службы 100 000 часов