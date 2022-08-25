Индикатор напряжения FLUKE LVD2
Арт. geototal_371
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Да
- Бесконтактный индикатор напряжения Fluke LVD2 сочетает в себе два прибора: бесконтактный детектор напряжения переменного тока и светодиодный фонарь. Он имеет уровень безопасности, используемый в коммерческих и промышленных целях. Изделие оснащено двойной индикацией: на расстояниях от 2,54 до 12,7 см от источника напряжения свечение имеет синий цвет, а в непосредственной близости от источника становится красным. Индикаторный светодиод имеет срок службы 100 000 часов
Преимущества
- 2 в 1: сочетание бесконтактного детектора напряжения переменного тока и светодиодного фонаря
- Удобная конструкция "карандашного" типа
- Двойная индикация
- Уровень безопасности CAT IV 600 В
- Срок службы индикаторного светодиода составляет 100 000 часов
- Для обнаружения источников напряжения в диапазоне от 90 до 600 В переменного тока
- Рабочая температура: от 0 до 50 °C
- Сверхъяркий светодиодный фонарь белого света
- В комплект поставки входят батареи ААА