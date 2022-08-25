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Индикатор напряжения FLUKE LVD2
5.0
1
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Мультиметры
    Индикатор напряжения FLUKE LVD2
    Арт. geototal_371
    5.0
    1
    Индикатор напряжения FLUKE LVD2

      Индикатор напряжения FLUKE LVD2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_371
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бесконтактный индикатор напряжения Fluke LVD2 сочетает в себе два прибора: бесконтактный детектор напряжения переменного тока и светодиодный фонарь. Он имеет уровень безопасности, используемый в коммерческих и промышленных целях. Изделие оснащено двойной индикацией: на расстояниях от 2,54 до 12,7 см от источника напряжения свечение имеет синий цвет, а в непосредственной близости от источника становится красным. Индикаторный светодиод имеет срок службы 100 000 часов

        Преимущества

        • 2 в 1: сочетание бесконтактного детектора напряжения переменного тока и светодиодного фонаря
        • Удобная конструкция "карандашного" типа
        • Двойная индикация
        • Уровень безопасности CAT IV 600 В
        • Срок службы индикаторного светодиода составляет 100 000 часов
        • Для обнаружения источников напряжения в диапазоне от 90 до 600 В переменного тока
        • Рабочая температура: от 0 до 50 °C
        • Сверхъяркий светодиодный фонарь белого света
        • В комплект поставки входят батареи ААА