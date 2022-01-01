В этой категории представлены клемметры - новинка в мире электроники, которая дает возможность замера электрического тока непосредственно на электроприборе, без разрыва цепи. Для фиксации проводника используется зажим магнитопровода, а современный дисплей выполняет функцию индикации показаний.

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