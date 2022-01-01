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Электроизмерительные приборы

Токоизмерительные клещи

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токоизмерительные клещи в городе Ярославль по цене от 650 до 7285 рублей. В наличии более 12 наименований. Токоизмерительные клещи можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Токовые клещи STURM MM12021, постоянное напряжение: 600 В
1 019 ₽
Токовые клещи STURM MM12021, постоянное напряжение: 600 В
Токовые клещи КВТ KT 266C PROLINE, измерение температуры
1 799 ₽
Токовые клещи КВТ KT 266C PROLINE, измерение температуры
Токовые клещи DT 266
650 ₽
Токовые клещи DT 266
Токовые клещи ТЕК DT 266F, постоянное напряжение: 1000 В
920 ₽
Токовые клещи ТЕК DT 266F, постоянное напряжение: 1000 В
Токовые клещи Ресанта DT 266
748 ₽
Токовые клещи Ресанта DT 266
Токовые клещи Ресанта DT 266C, измерение температуры
1 122 ₽
Токовые клещи Ресанта DT 266C, измерение температуры
Токовые клещи Ресанта DT 266F
1 049 ₽
Токовые клещи Ресанта DT 266F
Токовые клещи Fluke 302+, постоянное напряжение: 600 В
5 550 ₽
Токовые клещи Fluke 302+, постоянное напряжение: 600 В
Токовые клещи RGK CM-12, измерение температуры
5 510 ₽
Токовые клещи RGK CM-12, измерение температуры
Токовые клещи STAYER EXPERT HIGHDigital
2 340 ₽
Токовые клещи STAYER EXPERT HIGHDigital