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Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
5.0
1
1 089 ₽
1 554 ₽
Мультиметры
    Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
    Арт. О00000012215
    5.0
    1
    Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
    Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
    Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
      Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
      Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
      Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128

      Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128

      • -465 ₽
      1 089 ₽
      1 554 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012215
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Термопара
      		Да
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      • -465 ₽
      1 089 ₽
      1 554 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку.
        Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных.
        Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
        • Режим «прозвонка», диод-тест
        • Количество измерений в секунду: 2-3
        • Функция DATA HOLD позволяет фиксировать данные КВТ KT 838 PROLINE 79128
        • Разрядность дисплея: 2000 отсчетов