Преимущества

Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи

Режим «прозвонка», диод-тест

Количество измерений в секунду: 2-3

Функция DATA HOLD позволяет фиксировать данные КВТ KT 838 PROLINE 79128

Разрядность дисплея: 2000 отсчетов

Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку.Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных.Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.