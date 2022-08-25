Мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128
Арт. О00000012215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Термопара
|Да
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Автомобильный
|Нет
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- Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку.
Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных.
Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.
Преимущества
- Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 2-3
- Функция DATA HOLD позволяет фиксировать данные КВТ KT 838 PROLINE 79128
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов