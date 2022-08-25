Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
Арт. О00000012199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Снят с производства
Цифровой мультиметр КВТ M300 70476 используется для измерения параметров напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он оснащен встроенными щупами, которые отвечают всем требованиям безопасности. Прибор имеет компактные размеры и малый вес, благодаря чему удобен в обращении. Количество измерений составляет 2-3 раза в секунду.
Преимущества
- Ручной выбор пределов измерений
- Возможность прозвонки соединений и проведения диод-теста
- Индикация полярности и разряда батареи для контроля за состоянием прибора
- Чехол - для хранения и переноски цифрового мультиметра КВТ M300 70476