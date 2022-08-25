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Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
    Арт. О00000012199
    5.0
    1
    Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
    Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
      Мультиметр цифровой КВТ M300 70476
      Мультиметр цифровой КВТ M300 70476

      Мультиметр цифровой КВТ M300 70476

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000012199
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снят с производства

        Цифровой мультиметр КВТ M300 70476 используется для измерения параметров напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он оснащен встроенными щупами, которые отвечают всем требованиям безопасности. Прибор имеет компактные размеры и малый вес, благодаря чему удобен в обращении. Количество измерений составляет 2-3 раза в секунду.

        Преимущества

        • Ручной выбор пределов измерений
        • Возможность прозвонки соединений и проведения диод-теста
        • Индикация полярности и разряда батареи для контроля за состоянием прибора
        • Чехол - для хранения и переноски цифрового мультиметра КВТ M300 70476