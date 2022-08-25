Мультиметр цифровой КВТ M300 70476

Преимущества

Ручной выбор пределов измерений

Возможность прозвонки соединений и проведения диод-теста

Индикация полярности и разряда батареи для контроля за состоянием прибора

Чехол - для хранения и переноски цифрового мультиметра КВТ M300 70476

Цифровой мультиметр КВТ M300 70476 используется для измерения параметров напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он оснащен встроенными щупами, которые отвечают всем требованиям безопасности. Прибор имеет компактные размеры и малый вес, благодаря чему удобен в обращении. Количество измерений составляет 2-3 раза в секунду.