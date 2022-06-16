Мультиметр Ресанта DT 9208A

Преимущества

Дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения

Автоматическая индикация перегрузки

Высокая чувствительность - 100 мкВ

Индикатор заряда батарей

Измерение широкого спектра параметров

Все пределы защищены от перегрузок

Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В

Переменное напряжение,ACV: 20-200-750 В

Постоянный ток, DCA: 2 мк-20-200 мА-20 А

Переменный ток, АСА: 200 м-20 А

Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1%

32-позиционный переключатель режимов работы и пределов

Мультиметр ТЕК DT 9208A 61/10/507 предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Производитель гарантирует абсолютную точность замеров в диапазоне температур 18-28° С. Отдельно стоит отметить высокую чувствительность, которая составляет 100 мкВ.