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Мультиметр Ресанта DT 9208A
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 9208A
    Арт. О00000013118
    5.0
    2
    Мультиметр Ресанта DT 9208A
    Мультиметр Ресанта DT 9208A
    Мультиметр Ресанта DT 9208A
      Мультиметр Ресанта DT 9208A
      Мультиметр Ресанта DT 9208A
      Мультиметр Ресанта DT 9208A

      Мультиметр Ресанта DT 9208A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Да
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр ТЕК DT 9208A 61/10/507 предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Производитель гарантирует абсолютную точность замеров в диапазоне температур 18-28° С. Отдельно стоит отметить высокую чувствительность, которая составляет 100 мкВ.

        Преимущества

        • Дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения
        • Автоматическая индикация перегрузки
        • Высокая чувствительность - 100 мкВ
        • Индикатор заряда батарей
        • Измерение широкого спектра параметров
        • Все пределы защищены от перегрузок
        • Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В
        • Переменное напряжение,ACV: 20-200-750 В
        • Постоянный ток, DCA: 2 мк-20-200 мА-20 А
        • Переменный ток, АСА: 200 м-20 А
        • Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1%
        • 32-позиционный переключатель режимов работы и пределов