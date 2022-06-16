Мультиметр Ресанта DT 9208A
Арт. О00000013118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Да
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр ТЕК DT 9208A 61/10/507 предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Производитель гарантирует абсолютную точность замеров в диапазоне температур 18-28° С. Отдельно стоит отметить высокую чувствительность, которая составляет 100 мкВ.
Преимущества
- Дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения
- Автоматическая индикация перегрузки
- Высокая чувствительность - 100 мкВ
- Индикатор заряда батарей
- Измерение широкого спектра параметров
- Все пределы защищены от перегрузок
- Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В
- Переменное напряжение,ACV: 20-200-750 В
- Постоянный ток, DCA: 2 мк-20-200 мА-20 А
- Переменный ток, АСА: 200 м-20 А
- Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1%
- 32-позиционный переключатель режимов работы и пределов